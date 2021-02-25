Конец карантина: заммэра Москвы раскрыл сроки возвращения столицы к "доковидной" жизни

Пандемия коронавирусной инфекции застала врасплох не только Россию, но и весь мир. Более того, во многих странах коронавирус бушевал куда серьезней, чем в России, но это не позволяет говорить о том, что жизнь россиян в условиях вводимых властями в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ограничений оказалась намного проще, чем у жителей других государств.

Более того, эксперты неоднократно отмечали рост напряженности в российском обществе, вызванный именно тем, что огромное количество граждан, начиная с весны 2020 года, были вынуждены соблюдать режим самоизоляции, носить маски и перчатки. Кроме того, были и те, кто в условиях вводимых ограничений и вовсе лишился возможности работать и обеспечивать семью, а о том, какое количество предпринимателей лишились не только дохода, но и бизнеса в целом, рассказывают в последнее время едва ли не на каждом шагу. И все это не выдумки – легенды об ужасах пандемии будут ходить еще долго, несмотря на общую стабилизацию ситуации, кампанию по вакцинации населения и готовность властей в скором времени объявить о победе над коронавирусом.

Разумеется, больше остальных россиян во время «коронакризиса» пострадали именно москвичи. Все-таки столица – крупнейший город страны с максимальной плотностью населения и огромным пассажиропотоком с другими странами. А потому ограничения в столице были одними из наиболее жестких, что даже спровоцировало волну недовольства действиями городских властей и лично мэра Москвы Сергея Собянина. Впрочем, в последние недели москвичи получают все больше поводов для оптимизма. Так, часть ограничений в городе была отменена еще в начале года, а не так давно заместитель столичного градоначальника Владимир Ефимов, рассуждая в эфире телеканала «Россия» о состоянии дел в московском бизнесе, рассказал о том, когда в городе закончится изрядно потрепавший гражданам нервы карантин.