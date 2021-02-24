Задержан директор Норильской обогатительной фабрики, где при обвале погибли трое

СК задержал директора Норильской обогатительной фабрики, где в результате ЧП погибли и пострадали несколько рабочих.

Как поясняется на сайте ведомства, по мнению следствия, директор фабрики знал об аварийном состоянии здания цеха, однако не принял мер по приостановлению работ, которые производились с нарушением требований промышленной безопасности.

Главный инженер и начальник отдела по техническому надзору фабрики арестованы.

Сообщается, что в июле 2018 года при обследовании здания были выявлены дефекты, было решено провести ремонт, который не начали из-за бездействия подозреваемых. Лишь в феврале 2021-го сотрудники подрядной организации «Норильскникельремонт» начали укреплять несущие опоры и перекрытия. Отмечается, что при этом работы проводились без разрешительных документов.

«В настоящее время допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия, а также восемь выемок и обысков, в ходе которых изъяты техническая документация, должностные и распорядительные документы», – указывается в сообщении СК.

Авария на территории Норильской обогатительной фабрики случилась в субботу, 20 февраля. Обрушение произошло в здании склада дробления руды, его площадь составила около тысячи квадратных метров. Спастись удалось двоим, четырех извлекли из-под завалов. Один спасенный умер в машине скорой помощи, пятерых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже из-под завалов были извлечены тела еще двух погибших.