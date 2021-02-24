В Китае женщина при разводе взыскала компенсацию за пять лет работы по дому

Развод с супругой обошелся гражданину Китая дороже, чем обычно: кроме присужденных женщине алиментов две тысячи юаней в месяц (23 тысяч рублей) суд также обязал его единовременно выплатить 50 тысяч юаней (569 тысяч рублей) за все пять лет, когда его жена работала по дому. Об этом пишет «Би-би-си».

Если раньше супруги могли требовать друг с друга компенсаций лишь в том случае, если они подписывали брачное соглашение, то новый гражданский кодекс Китая позволяет делать это и без него. В данном случае женщина утверждала, что за пять лет брака её супруг не брал на себя никаких обязательств в работе по дому и по уходу за детьми.

Суд пояснил, что если обычно раздел имущества подразумевает материальные вещи, то в этой ситуации дело обстоит иначе: «Работа по дому представляет собой ценность нематериального имущества», — заявил судья.

В Китае это судебное разбирательство стало весьма резонансным. В основном, пользователи соцсетей разделились на два лагеря: на тех, кто считает компенсацию в 50 тысяч юаней слишком маленькой за пять лет, а также не тех, кто призвал женщин не бросать работу после вступления в брак и оставаться независимыми от своих мужей.