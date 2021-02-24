В Беларуси приступили к жесткому регулированию цен на еду и лекарства

Власти Беларуси фактически заморозили цены на 62 продукта питания и 50 наименований лекарств, входящих в перечень первой необходимости, до конца февраля, передает TUT.BY. Этому предшествовало увеличение НДС на ряд лекарств и продуктов, а также рост инфляции.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается поднимать стоимость больше, чем на 0,2% к цене прошлого месяца. Рост цен выше указанной планки должен осуществляться по согласованию со специальной комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

В списке продуктов, к которым это правило должно применяться, указаны рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, мыло, туалетная бумага, подгузники и спички.

Контролировать процесс, а также не допускать появление дефицита социально значимых товаров должны региональные власти и профильные ведомства.

Мера объясняется желанием не допустить роста цен на товары первой необходимости и «насыщения ими потребительского рынка».

Издание отмечает, что фактическая инфляция в 2020-м достигла 7,4% против запланированных 5%, а в этом году вновь запланирована инфляция в 5%. Также журналисты напоминают, что в начале 2021 года был поднят НДС на ряд лекарственных препаратов и продуктов питания, что должно повлиять на дальнейший рост цен на них.