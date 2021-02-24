Путин: В 2020 году удалось пресечь деятельность 423 агентов зарубежных спецслужб

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что за минувший год в России была предотвращена деятельность 423 агентов иностранных спецслужб и 72 кадровых агентов.

Также президент отметил, что зарубежные спецслужбы могут использовать террористов для своих целей.

«Важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки, используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи», — цитирует Путина ТАСС.

Политик отметил, что по сей день не снижаются трансграничная преступность и киберпреступность.