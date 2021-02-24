Карантин до 2022 года: Жириновский сделал тревожное заявление

Не так давно российский Минздрав зарегистрировал третью по счету вакцину от коронавируса отечественной разработки, а кампания по вакцинации в России не просто идет, а постепенно набирает обороты. На этом фоне едва ли не все вокруг говорят о скорой победе над COVID-19 в стране, а также о постепенном выходе из «коронакризиса». Чего стоят разного рода слухи о том, что назначенное предположительно на конец марта послание президента Путина Федеральному собранию будет построено вокруг успехов властей в борьбе с коронавирусом.

Более того, даже на официальном уровне обсуждаются вопросы постепенно выхода страны из кризиса и предоставления малому и среднему бизнесу помощи. То есть даже федеральный центр всем своим видом демонстрирует готовность едва ли не «праздновать» победу над COVID-19. Нужно ли говорить, какое воодушевление в связи с подобной риторикой испытывают и многие россияне, которые вот уже почти год живут в условиях тех или иных, то вводимых, то отменяемых ограничений.

Тем неожиданнее для всех, кто испытывает оптимизм по в связи с ожиданием окончания пандемии, полного открытия границ и отмены масочно-перчаточных режимов, будут звучать слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего в эфире телеканала «Россия» о том, что карантин в стране закончится еще не скоро.

«По некоторым данным, карантин в России продлится до 2022 года. То есть выборы в Государственную думу будут проходить в условиях карантина», – подчеркнул Владимир Вольфович.

Насколько слова политика соответствуют действительности, покажет время. Тем более, что в контексте парламентской предвыборной кампании Жириновский, как представитель «системной оппозиции», вполне мог сказать подобное, пытаясь обвинить власти в попытке установить максимальный «контроль» над избирательным процессом. Да и риторика официальных властей в последнее время не дает особых поводов для беспокойства.