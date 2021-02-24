"Аэрофлот" снизил зарплаты персоналу самолетов, чтобы не увольнять их

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов сообщил, что в связи пандемией коронавируса сотрудникам компании, работавшим непосредственно на самолетах, включая пилотов, урезали заработную плату. В интервью РБК он называет это «общемировым трендом».

По его словам, снижение зарплат было необходимо для того, чтобы не сокращать штат, пока самолеты летают куда реже, чем обычно. Он также отмечает, что сотрудники компании отнеслись к этой мере «с пониманием».

«Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, — это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета. И это уже существенные цифры экономии. На мой взгляд, это общемировой тренд — сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет», — пояснил журналистам Полубояронов.

По его мнению, восстановление спроса на авиаперевозки в России может оказаться более стремительным, чем в мире: возвращения к докризисным показателям в РФ он ожидает к 2022 году, а в мире — к 2023-2024 годам.