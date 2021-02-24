6% компаний в России готовятся в ближайшей перспективе перейти на четырехдневку

53% работодателей, опрошенных сервисом «Работа.ру», подтвердили, что в долгосрочной перспективе готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «РИА Новости».

Всего в опросе о возможности введения четырехдневки приняли участие тысяча представителей компаний из разных регионов России.

42% компаний по сей день воспринимают эту идею без одобрения, 20% остаются нейтральными, а 38% поддерживают.

При этом 6% компаний уже готовы самостоятельно перейти не четырехдневный график работы в обозримой перспективе, но 41% не планируют такие изменения даже в далеком будущем.

Треть опрошенных уверены, что четырехдневка позволит сотрудникам меньше уставать и предотвращает профессиональное выгорание коллектива. 15% при этом надеются, что у работников появится время для повышения квалификации.

7% считают, что из-за увеличившейся нагрузки при четырех рабочих днях люди будут больше уставать, но 11% убеждены, что никаких недостатков от этого графика не будет.