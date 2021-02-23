В Москве арт-группа вывесила недалеко от СКР баннер "Защищай Родину, а не режим!"

Участники арт-группа «Freak in Pics» в Москве растянули на заборе Третьего транспортного кольца недалеко от СКР и СИЗО «Лефортово» баннер с надписью «Защищай Родину, а не режим!»

Так уличные художники решили поздравить силовиков с Днем защитника Отечества. Обращение провисело около получаса

В своем телеграм-канале участники арт-группы оставили пафосное послание, заключающееся словами: «Режим — это временно, а Родина навсегда».

Художники предлагают силовикам вспомнить, «кому они присягали».

«К сожалению, сейчас защита Родины, по мнению властей, заключается в том, чтобы бить своих же сограждан дубинками, пытать в ОВД, устраивать обыски... Разве эти поступки достойны настоящего мужчины? — задаются вопросом в Freak in Pics. — Разве так вы, силовики, представляете себе защиту Родины? Что же пошло не так, когда вы решили защищать не простых людей, а коррумпированных чиновников? Когда вы отступили от понятия доблести, чести и достоинства?»