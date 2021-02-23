Климатолог объяснил аномальные холода в США, РФ и Европе глобальным потеплением

Причиной похолодания в странах Европы, в США и в России может быть глобальное потепление в Арктике, утверждает климатолог Александр Чернокульский, специалист Института физики атмосферы имени Обухова.

Ранее в России и Европе были зафиксированы экстремальные холода, а в американском штате Техас миллионы людей остались без света из-за небывалых морозов.

Эксперт утверждает, что холодные ветра стали чаще проникать на юг именно из-за сокращения перепада температур между экватором и полюсом, передает «+1».

Чернокульский вслед за экоактивистами выступает за то, чтобы вместо понятия «глобальное потепление» общественность чаще использовала термин «климатический кризис».