В МВД сочли фото с целующимися девушками пропагандой гомосексуализма

На координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей. Ей вменяют эту статью за публикацию фотографий, на которых два молодых человека и две девушки целуются или, как этот процесс описан в документе, — «осуществляли тактильные прикосновения губами друг к другу».

Эти фотографии были сделаны и выложены в День всех влюбленных 14 февраля, когда также проходила акция оппозиции «Любовь сильнее страха».

Комментируя этот протокол, пользователи вспомнили множество различных случаев, когда знаменитости целовались с людьми своего пола на публике. Например, это делали в своих выступлениях солистки группы «Тату», представлявшие Россию на Евровидении, а также генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и Ксения Собчак на вручении премии GQ 2007 года.

Поцелуй в губы многие сочли традиционным русским приветствием, которое не раз демонстрировал на встречах советский генсек Леонид Брежнев. Его поцелуй с руководителем ГДР Эриком Хонеккером вошел в мировую историю и был запечатлен на Берлинской стене.