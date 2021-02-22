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В Беларуси военные передают друг другу "заряд энергии и решительности" от Лукашенко

Общество
15:16, 22 февраля 2021

В Беларуси военные передают друг другу "заряд энергии и решительности" от Лукашенко
Скриншот из Twitter
Скриншот из Twitter

Полковник белорусской армии Андрей Кривоносов и его сослуживцы удивили мир оригинальным флешмобом. В телеграм-канале «На страже Родины» они опубликовали видео, на котором жмут друг другу руки, чтобы поделиться «зарядом энергии». Этот «заряд» Кривоносов получил от белорусского диктатора Александра Лукашенко во время Всебелорусского собрания.

«В ходе шестого Всебелорусского собрания я удостоился чести и получил от главнокомандующего  вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен передать сейчас военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь», — поясняет военнослужащий в ролике.

Так называемая «эстафета рукопожатий» поразила многих пользователей социальных сетей. Они сочли, что это выглядит крайне странно, даже если забыть, что в мире сейчас пандемия коронавируса, одним из главных символов борьбы с которой является отказ от рукопожатий.

«И это не сон? Интересно, мог ли полковник вообразить, что более круто издеваться над своим главнокомандующем просто невозможно», — пишет Линас Линкявичюс, который ранее был министром иностранных дел, а до этого министром обороны Литвы.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, который также возглавляет местную призывную комиссию, считает этот ролик «безумием» и сравнивает его с «какой-то наркоманской комедией».

Тема: "Уханьский" коронавирус Лукашенко

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Общество

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