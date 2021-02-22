Через тернии к звездам: в Норильске детям пришлось рыть тоннель до школы

В городе Норильск на севере Красноярского края коммунальщики, очищая территорию от снега, сделали длинный сугроб высотой в несколько метров. Чтобы обойти его и попасть в школу, местным детям нужно было тратить много времени, и они, не дожидаясь реакции властей, прибегли к основам урбанистики: проложили путь напрямую — прорыли тоннель.

На креативный выход из ситуации обратил внимание Znak.com, обнаруживший опубликованное видео в Instagram матери одного из школьников, местной жительницы Ольги Паниной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @olga_panina18

«Так ребенок ходит в школу, потому что по другому [пути] надо очень обходить долго», — поясняет она, демонстрируя, как школьник пробирается сквозь тоннель рядом с проезжей частью.

Из публикации следует, что это не единственный путь к школе, но дети скептически относятся к идее идти в обход.