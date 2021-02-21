Пьяных дебоширов могут начать забирать из дома в вытрезвители

Министерство внутренних дел подготовило документы о порядке транспортировки граждан в вытрезвители из дома или иного помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, основанием для этого станет письменное заявление от проживающих с ними граждан. Но для госпитализации из дома недостаточно, чтобы человек был всего лишь пьяным. Должна существовать угроза здоровью граждан или сохранности их имущества.

В случае признания таких обстоятельств полицейские должны вызвать бригаду скорой медицинской помощи, которая доставит агрессора под градусом в спецучреждение.

Напомним, закон о восстановлении системы вытрезвителей в регионах России был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило законопроект о сохранении отпечатков пальцев граждан до достижения ими возраст ста лет.