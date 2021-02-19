С Варламова требуют 2 млн. Он назвал противников дизайн-кода "говнохранителями"

Активисты в Карелии обиделись на блогера Илью Варламова за его пост в защиту утверждённого мэрией Петрозаводска дизайн-кода, позволившего убрать из центра города таблички и указатели. В публикации Варламов в присущем ему стиле нелестно высказывается о людях из товарищества собственников жилья «Ленина 18Б», пытавшихся вновь легализовать вывески.

«Мы выдвинули иск о защите чести и достоинства. Варламов оскорбил всех участников процесса по отмене решения мэрии, матом ругался. Тот суд мы совершенно законно выиграли. У нас есть заключение прокуратуры о том, что блогер допустил оскорбительные высказывания», — пояснил председатель ТСЖ Александр Чаженгин.

Как пишет Znak.com, 1 марта должно пройти первое слушание по иску, в котором ТСЖ требует от Варламова удалить публикацию, извиниться и выплатить им два миллиона рублей. В ТСЖ поясняют, что дело не в деньгах, а в самой попытке граждан засудить не понравившегося им блогера «или блогеры могут безнаказанно говорить все, что им вздумается».

Отметим, что урбанист Варламов нередко позволяет себе критиковать в довольно резкой форме (в том числе с использованием нецензурной лексики) не только активистов, но и администрации городов. Установка жестких дизайн-кодов является одним из его постоянных требованиям к городским властям.