Комитет против пыток* снял пародию на ролик СК. Вместо подростка там неофит МВД

Комитет против пыток* опубликовал в соцсетях пародию на ранее выложенный в Сети ролик Следственного комитета.

В последнем сотрудники ведомства поздравили 14-летних подростков с наступлением паспортного возраста и напомнили, что теперь они несут ответственность по ряду уголовных преступлений. Среди них вымогательство, изнасилование, убийство и другие статьи УК РФ.

Структура ролика вдохновила сотрудников Комитета против пыток снять подобное обращение к только что вступившему в должность полицейскому.

«С этого дня тебе придется самому отвечать за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ты понесешь серьезное наказание за служебный подлог и халатность. Превышение должностных полномочий с применением насилия и без — за это тебе тоже придется отвечать», — говорят сотрудники Комитета с дидактическим тоном.

Вместо торта в руках (как было в исходном видео) участники ролика держали лупу и бутылку водки. Завершается видео строчкой «До досрочной пенсии еще надо дотянуть».

* Комитет против пыток включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента