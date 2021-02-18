Всего два варианта: адвокат назвала последствия для РФ при неисполнении решения ЕСПЧ по Навальному

Дипломатические методы борьбы оппозиции за освобождение осужденного ранее Алексея Навального, о которых говорил глава региональных штабов Леонид Волков, объявляя о решении поставить уличный протест на паузу, судя по всему, уже включены и действуют на полную силу. Можно даже сказать, что политологи, говорившие о наличии у сторонников блогера конкретного плана, согласно которому они будут действовать, продолжая преподносить Кремлю неприятные «сюрпризы», были полностью правы.

Накануне Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с требованием немедленного освободить Алексея Навального из СИЗО, сославшись на правило 39 и «принимая во внимание характер и степень риска для жизни заявителя». В российском Минюсте на это требование суда отреагировали довольно быстро, назвав его вмешательством во внутренние дела государства и заявив о невозможности исполнения этого решения. В связи с чем встал вполне реальный вопрос о том, какие последствия могут наступить для Москвы, если она всерьез решит воспротивиться требованиям ЕСПЧ и не станет их выполнять.

Адвокат Анна Ставицкая в эфире «Дождя» рассказала о том, что правило 39, на которое в своем решении ссылается европейский суд, применяется в его практике довольно редко и лишь в тех случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью человека. Эксперт также отметила, что случаев, когда это правило действительно применялось, за все время существования ЕСПЧ было очень мало, между тем Россия всегда исполняла требования, выдвинутые на его основании. Однако, если российские власти действительно решат проигнорировать его и не станут исполнять решение суда, это, по словам адвоката, может привести к двум вариантам последствий.

«К сожалению, действительно, у Европейского суда по правам человека не так много, что называется, санкций для государств, которые не выполняют его решения. Такие санкции – это всего два варианта. Либо признание нарушения Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод – если суд признает такое нарушение, это означает, что государство не выполнило обязательство и не позволило человеку использовать право на подачу жалобы в европейский суд. А второе, были такие случаи, когда в связи с неисполнением решения ЕСПЧ следовали такие санкции, как исключение из Совета Европы.

Но вы знаете, что наши власти постоянно гласят, что они хотят выйти из Совета Европы. Однако же их действия свидетельствуют о том, что они этого совершенно не хотят. Ведь у них была такая возможность, когда буквально в минувшем году вставал вопрос об исключении России из СЕ, когда накопился долг из-за того, что Россия не выполняла свои обязательства и не делала взносы. Но тогда российские власти погасили этот долг и остались в Совете Европы. Это свидетельствует о том, что Москва не хочет покидать Совет Европы», – отметила Анна Ставицкая.