СК поздравил 14-летних с днем рождения и предупредил об ответственности за убийство

Следственный комитет поздравил подростков с 14-летием и перечислил статьи УК РФ, по которым они теперь несут ответственность.

Видеопоздравление для несовершеннолетних паспортного возраста СКР опубликовал совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения города Москвы.

Сотрудники силового ведомства в ролике отмечают, что за молодого гражданина пока отвечают родители, но теперь он может и реально лишиться свободы за изнасилование, убийство, захват заложников, вымогательство, терроризм и по другим статьям закона.