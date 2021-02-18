Глава УФСИН Белгорода потребовал у штаба Навального 100 тысяч

В Белгородской области начальник местного управления ФСИН Игорь Видашев подал очередной иск в суд на координатора регионального штаба Навального Максима Климова. Об этом сообщает «Медиазона».

Причиной разбирательства стало расследование об оформлении госзаказов у производства при управлении ФСИН. Местное правительство без проведения торгов закупало у колонии мебель и спортивные площадки под видом заготовок. Получалось, что заготовки по итогу в совокупности получались дороже готовых предметов.

Но глава пенитенциарного ведомства не стал оспаривать эти данные. Его не устроило оценочное высказывание, опубликованное в видео штаба 17 декабря. Сам ролик о расследовании назывался «Как стать миллионером? Метод полковника ФСИН».

Видашев решил подать иск о защите чести и требует в качестве компенсации 100 тысяч рублей. Первая беседа в суде по этому делу состоится 19 февраля.

Первое подобное дело он инициировал в отношении штаба из-за другого видео. Тогда с Максима Климова взыскали 50 тысяч рублей.