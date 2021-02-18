Около четверти россиян увеличили расходы на подарки к 23 февраля и 8 марта

Большинство россиян планируют потратить на подарки к 8 марта в два раза больше, чем на покупки к 23 февраля.

Как пишет «Комммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании Deloitte, на 23 февраля и 8 марта большинство респондентов планируют потратить 1–2 тысячи и 2–4 тысячи рублей соответственно.

Сообщается, что наиболее желанным подарком для мужчин на 23 февраля являются деньги (41%), бытовая техника и электроника (29%) и телефон либо планшет (25%). Дарят же им чаще всего косметику и парфюмерию (32%), а также алкоголь (28%). Лишь затем идут деньги (24%).

Дамы к 8 марта желают получить к Международному женскому дню косметику и парфюмерию (50%), деньги (48%), цветы (47%) и ювелирные изделия (39%). В действительности получается так: цветы находятся на первом месте в рейтинге самых популярных подарков (61%), вторую строчку занимает косметика и парфюмерия (51%), на третьем и четвертом – конфеты (48%) и товары для дома (30%).

Эксперты выяснили, что 22% респондентов сократили расходы на подарки к обоим датам, при этом женщины экономят в 2021 году больше мужчин. Вместе с тем 25% респондентов сообщили об увеличении бюджета на праздники. Отмечается, что более щедрыми оказались респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.