До конца недели ЦФО ждут сильные морозы, на Камчатке температура превысит норму

В ближайшие пять дней почти во все регионы придут аномальные холода, на Дальнем Востоке при этом температура будет выше нормы.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью – синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная», – приводит агентство слова метеоролога.

По его словам, в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах уже 18-19 февраля температура воздуха опустится приблизительно на 12 градусов ниже нормы. В субботу, 20 февраля, показатели будут ниже нормы на восемь градусов, а в последующие два дня – на 1-2.

Вильфанд отметил, что при этом на Камчатке и Сахалине температура превысит норму на шесть-восемь градусов в ближайшие дни.

Сегодня, 18 февраля, жителей столицы ожидает переменная облачность преимущественно без осадков, днем температура воздуха составит от –14 до –12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Местами возможна гололедица. К ночи может похолодать до –24.