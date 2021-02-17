В Европе набирают астронавтов-инвалидов со степенью в области медицины или IT

Европейское космическое агентство (ЕКА), базирующееся в Париже, объявило о наборе астронавтов с ограниченными возможностями в 2021 году.

В программе «Парастронавт» смогут участвовать люди с физическими особенностями, возникшими в результате ампутации либо врожденными, а также люди ростом ниже 130 см, передает «Медуза».

Компания по набору астронавтов началась 16 февраля. У претендентов должно быть гражданство одной из 22 стран ЕКА, а также степень не ниже магистерской в области естественных наук, медицины, инженерного дела, математики или информационных технологий. Кроме того, в команду возьмут пилота или инженера-испытателя со стажем не менее трех лет. Все участники должны свободно владеть английским.

Заявки будут приниматься до 28 мая 2021 года, а результаты будут объявлены, предположительно, в октябре 2022-го.