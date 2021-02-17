Брянские чиновники одолжили танк и решили не возвращать, прикрывшись памятью предков

Арбитражный суд Брянской области счел законным решение Бежицкой районной администрации не отдавать заводу танк Т-34-85, который они у него взяли, чтобы организовать выставку. Кроме него были переданы ещё 295 различных объектов, которые должны были использовать на выставке в честь 75-летия ВОВ.

В договоре, который был заключен при передаче всех этих вещей городу, говорилось, что его должны вернуть по первому требованию. На практике же это делать отказались. Городские чиновники заявили, что танк и другие вещи им необходимы, чтобы устроить экспозицию. Как утверждают в администрации, они имеют «особую значимость для патриотического воспитания жителей и гостей города Брянска», пишет Znak.com.

Танк брянские чиновники поставили в сквере имени Александра Морозова, который эту модель разрабатывал, и теперь говорят, что ни о каком праве собственности речи быть не может, потому что это «предмет исторического наследия». Они также ссылаются на то, что Владимир Путин объявлял 2020 год «Годом памяти и славы».

Суд в своем решении пишет, что передача танка собственнику «умалила» бы «подвиг народа при защите Отечества»: «Суд полагает что закон, в рассматриваемой ситуации, обязывает не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», — говорится в документе.

«85 ремонтный завод» уже обжаловал решение районного суда в следующей инстанции.