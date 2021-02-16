В школе Нижневартовска, где МВД провело урок разгона митинга, состоится проверка

В городе Нижневартовске в школе №42 сотрудники УМВД и Росгвардии в зале для физкультуры провели урок по разгону массовой акции. Об этом пишет телеграм-канал «Мегаполис».

Часть учеников примерили обмундирование силовиков: шлемы, дубинки и щиты. Другая часть обучающихся яро имитировала протест, закидывая «правоохранителей» футбольными мячами.

Детям показывали, как выхватывать людей из толпы, чтобы после вывести их за оцепление, провести в автозак и в тренировочный спецприемник.

После того, как видео с урока получило популярность в Сети, в департаменте образования администрации города заявили о начале внутренней проверки.

«Проводится внутренняя проверка – соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», — заявила директор департамента Инна Святченко.

Напоминим, осенью 2020 года в Тюменской области в младшей школе провели урок ОБЖ, где инсценировали захват заложников.