Суд не удовлетворил иск Пригожина к Максиму Шевченко, "Медузе" и "Доводу"

В споре бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», с политиком Максимом Шевченко, а также главными редакторами изданий «Медуза» и «Довод» Иваном Колпаковым и Ильей Косыгиным, которые опубликовали интервью с Шевченко, Савеловский суд Москвы встал на сторону журналистов, отказав в удовлетворении иска.

Напомним, что Пригожин требовал от каждого из обвиняемых по пять миллионов рублей за моральный ущерб от публикации якобы порочащих его честь и достоинство материалов, сообщает «Медузе» адвокат Сергей Бадамшин.

В указанных статьях Шевченко упрекает Пригожина в ряде совершенных им ранее преступлений. Однако доказательств совершения одного из них нет. Именно к этому у бизнесмена и были претензии.