Сайты с "ложными обвинениями" хотят без суда блокировать через прокуратуру

Депутаты «Единой России» и «Справедливой России» в Госдуме выступили с законодательной инициативой, которая предусматривает досудебную блокировку информации с ложными обвинениями, пишет Znak.com.

Предполагается, что жалобу на ресурс можно будет направить в прокуратуру, а надзорное ведомство за десять дней должно оценить обоснованность претензии. После принимается решение о блокировке.

Поправки планируют внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев уверены, что так смогут защитить личную и деловую репутацию добропорядочных граждан.