МЧС предлагает выдавать матпомощь пострадавшим при ЧС через МФЦ

МЧС подготовило проект постановления, которое позволит сократить путь пострадавших при чрезвычайных ситуациях до материальной помощи. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если сейчас человеку необходимо собрать документы, подтверждающие понесенный ущерб в случае того же наводнения, а после уже обращаться в соцзащиту или центр «Мои документы» за деньгами по причине потери имущества первой необходимости.

В ведомстве предлагают выдавать материальную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях по принципу «одного окна» через офисы МФЦ.

Вместе с тем будет введен общий стандарт выдачи матпомощи по России. Сейчас в регионах действуют разные алгоритмы.

Если предлагаемый документ будет одобрен, то ожидается, что новые правила заработают уже в сентябре 2021 года.