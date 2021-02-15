В РФ могут ввести понятие "уголовный проступок", под него попадут 68 тыс. человек

Верховный суд России внес в Государственную думу законопроект о введении в УК РФ понятия «уголовный проступок».

Документ размещен в электронной базе Госдумы. Поясняется, что противоправные действия будут признаваться уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, «то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления». Под это определение может попасть в общей сложности 112 составов преступлений, среди них 53 экономических.

Отмечается, что с учетом данных за 2019 год категория уголовного проступка может распространиться примерно на 68 тысяч россиян.