Сделавшего фото с фонариком санитара уволили из ковидного госпиталя в Москве

Санитар Саиданвар Сулаймонов рассказал, что ещё вчера он работал в коронавирусном госпитале в Москве, но после того как сфотографировался с фонариком, поддержав флешмоб оппозиции, и выложил фото в Сеть, его уволили без объяснения причин.

«Так как я работаю в "красной зоне", у меня не было возможности выйти на улицу и сфотографироваться. Я решил внутри госпиталя, — пишет медик. — Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами». Перед этим Сулаймонова вызывали к старшей сестре, но разговор так и не состоялся.

Он отмечает, что уже больше двух месяцев работал на частного подрядчика, который предоставлял госпиталю в Крылатском свои услуги. Фото Сулаймонова в медицинском костюме моментально разлетелось по Сети и попало в публикации ряда СМИ. Санитар уверен, что решение об увольнении принято по политическим мотивам:

«Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных».

Молодой человек попросил оказать ему материальную помощь в связи с потерей работы, а профсоюз «Альянс врачей» предложил ему юридические услуги: «Очевидно, что при вашем увольнении были нарушены ваши права. Предлагаем вам юридическую консультацию и, если пожелаете, помощь нашего профсоюза», — пишет организация.