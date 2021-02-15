После гибели в Приморье организатора московских терактов в 1999-м возбудили дело

Организатора взрывов в гостинице «Интурист» и ТЦ «Охотный ряд» в 1999 году в столице обнаружили мертвым колонии №27 в Приморском крае.

Как сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю, 65-летний осужденный погиб в ходе конфликта в медицинской части, в ходе которого 41-летний подозреваемый ранил его в шею канцелярским ножом. «От полученного ранения потерпевший скончался», – указывается в сообщении.

«Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник пишет, что погибшим является Халид Хугуев, организатор теракта в гостинице «Интурист» 26 апреля 1999-го и взрыва в торговом центре «Охотный ряд» 31 августа того же года.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.