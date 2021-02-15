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Единоросс предложил либерализировать статью о митингах, чтобы не злить россиян

Общество
15:40, 15 февраля 2021

Единоросс предложил либерализировать статью о митингах, чтобы не злить россиян
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев предложил убрать из административного кодекса статью 20.2.2 и пункты 5 и 6 статьи 20.2. Это привело бы к выводу из-под уголовной ответственности части правонарушений, связанных с митингами, что, как надеется единоросс, позволит снизить уровень негатива к власти и защитить конституционные права протестующих. Однако сама партия власти от этого законопроекта открещивается.

В законопроекте Барышева предлагается исключить из КоАП наказание за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (20.2.2 КоАП РФ) и «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», включая «причинение вреда здоровью человека или имуществу», но не нарушающее уголовный кодекс (20.2 п. 5-6 КоАП РФ).

По мнению депутата, первый пункт приводит к неопределенности, когда «любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах», может быть признано незаконным и повлечь административную ответственность, будь это протестная акция или обычная толпа людей. 

Инициатива, как пишет в пояснительной записке Барышев, нужна, чтобы убрать из КоАП дублирование и восстановить конституционные права граждан России. Он считает текущую правоприменительную практику «абсурдной». Депутат уверен, что это дает силовикам возможность «действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти». Его принятие «позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти», уверен единоросс.

Замглавы ЕР в Госдуме Андрей Исаев заявил, что фракия не согласовывала предложение, пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Теги: #Госдума #"Единая Россия" #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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