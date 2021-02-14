Сотни девушек встали в "цепи солидарности" с Юлией Навальной в Москве и Питере

На Старом Арбате в Москве возле памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой не менее 240 девушек выстроились в «цепи солидарности» с супругой оппозиционного политика Алексея Навального Юлией Навальной и политическими заключенными. Об это сообщает телеканал «Дождь».

Они держат в руках белую ленточку, цветы и различные предметы в форме сердечек.

Такая же акция проходит в Санкт-Петербурге. Там участницы также спели гимн России, пишет «Медиазона» и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Акция символизирует поддержку не только Юлии Навальной, но и другим девушкам, пострадавшим от полицейского насилия и подвергшимся преследованиям по политическим мотивам. Среди них называются Кира Ярмыш, Юлия Цветкова, Анастасия Васильева, Любовь Соболь, Мария Алехина и Люся Штейн.