Синоптик предупредил о сдвиге весны в этом году

По оценкам центра погоды «Фобос», в этом году потепление произойдет позднее чем обычно. Как поясняет ведущий специалист центра Евгений Тишковец, в итоге весна «сдвинется» на пару недель и начнется не в конце марта, как обычно, а в середине апреля.

«Наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто вправо на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля», — объясняет эксперт РБК.

При этом в марте температура будет ниже, чем обычно: падение произойдет в пределах от одного до четырёх градусов по Цельсию. Это, в том числе приведет и к более позднему таянию снегов: «Сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны, и произойдет это лишь к 15–20 апреля». В лесах и парках же снег будет таять ещё дольше — не раньше, чем к началу мая, хотя воздух прогреется уже к концу апреля.

Синоптик отметил, что осадков в марте-апреле также будет меньше, чем должно быть.