Метро "Люблино" переименовали во "Влюблино"

В честь Дня Святого Валентина станцию метро «Люблино» решили на сутки переименовать во «Влюблено». Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

Названия изменили в оглавлении на самой станции, на табличках и указателях, а также в приложении «Метро Москвы». «А уже завтра на этой станции мы покажем онлайн-концерт Feduk и Cream Soda», — добавляют в сообщении.

Согласно опросу сайта SuperJob, результаты которого приводит «Интерфакс», День всех влюбленных собираются праздновать лишь 13% россиян или каждый восьмой. Больше всех к этому склонны молодые люди от 18 до 24 лет, а вот среди возрастной категории от 45 лет этот праздник вызывает скептическое отношение у 80%.

Отмечается, что в 2007 году этот день отмечали 50% россиян, но с годами таких становилось всё меньше и меньше.