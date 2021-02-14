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14 февраля, воскресенье

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13 февраля, суббота

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12 февраля, пятница

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[19:03]Главе штаба Навального в Иркутске дали условный срок за "насилие" над НОДовцем
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Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда

Общество
17:30, 14 февраля 2021

Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press

Новый глава Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим за последние 10 лет заработал больше 60 млн рублей. При этом он мог скрыть в своей декларации о доходах сведения о двух квартирах.

До 2009 года Кигим являлся президентом национального союза страховщиков ответственности, впоследствии его пост занял известный экономист Игорь Юргенс. Кроме того, нынешний глава ПФР был президентом российского союза автостраховщиков и всероссийского союза автостраховщиков. На обоих постах его впоследствии сменил все тот же Юргенс. После подписания документа о назначении Кигима руководителем Пенсионного фонда РФ он назвал его «правильным человеком для руководства ПФР»

До 2005 года Кигим также возглавлял ассоциацию страховщиков «Российское бюро зеленой карты». Она курировала нюансы вступления России в международную систему «Зеленая карта», которая обеспечивает страхование ответственности владельцев транспортных средств в международном автотранспортном сообщении. В 2009 году РФ стала ее частью, но несколькими годам ранее Кигим покинул структуру. А юрлицо впоследствии было ликвидировано, свидетельствуют данные СПАРК.

Согласно декларациям о доходах, в 2019 году Кигим заработал 10,5 млн рублей. У него в собственности находилась квартира площадью 45 квадратных метров, а также 4/5 доли от квартиры площадью 152 квадратных метров. При этом супруга на тот момент главы Фонда социального страхования заработала немногим меньше своего мужа – 8 млн рублей. В собственности у нее сразу семь земельных участков, общая площадь которых превышает 8 тысяч квадратных метров. В 2018 году супруга Андрея Кигима заработала даже больше него – 10,9 млн руб. против 8,7 млн руб.

За последние 9 лет заработок Кигима варьировался от 4,3 до 14,8 млн рублей. Самым продуктивным стал год присоединения Крыма к России – 2014-й. Жена Кигима тогда заработала почти 5 млн рублей. В целом же с 2012 по 2019 годы Кигим заработал больше 60 млн рублей. Согласно прогнозам Минтруда, средняя пенсия в 2021 году в России составит 17,4 тысяч руб.

В декларациях о доходах за последние 8 лет говорится, что чиновник является полноценным собственником лишь одной квартиры площадь 45 квадратных метров. Но, согласно паспортной базе, Андрей Кигим зарегистрирован в двух квартирах на Ленинградском проспекте. Дата рождения мужчины совпадает с датой рождения чиновника. 

Общая площадь квартир составляет 90 и 69 квадратных метров, свидетельствует данные Росреестра; а их кадастровая стоимость превышает 30 млн рублей. Там же зарегистрированы дети Андрея Кигима – Глеб и Галина. 

Sobesednik.ru обнаружил странность в биографии Кигима. Согласно официальным данным, он родился в городе Липецке. Однако его ИНН начинается с цифр 77, которые соответствуют Москве. Как известно, ИНН присваивается человеку с рождения, а значит у Кигима он должен был начинаться с цифр 48, соответствующих Липецкой области.

Сын нынешнего главы ПФР готовится пойти по стопам отца. В 2015 году он участвовал в межрегиональной экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева. Кигим-младший в своей работе утверждал, что «поведение потребителя далеко не всегда является рациональным». Также Глеб объяснял последствия международной экономической интеграции на примере сотрудничества России и некоторых стран СНГ в рамках Единого экономического партнерства. 

«Работа написана на достаточно высоком уровне, но имеются неточности», – резюмировали экзаменаторы. Впоследствии Кигим-младший подал документы в Высшую школу экономики.

Дочь Андрея Кигима закончила экономический факультет МГУ. 

справка

Андрей Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке. В 1986 году он окончил геологический факультет МГУ, занимал руководящие должности в комсомольской организации вуза. В 1996 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ.

Кигим работал на различных должностях в Сбербанке, затем перешел в «Росгосстрах», где стал первым зампредом правления.

С 2000 года занимал должность замруководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. С 2001-го стал заместителем министра природных ресурсов России, курировал в Министерстве финансово-экономический блок. В 2003 году занял пост замруководителя аппарата правительства РФ.

В 2010 году Кигим вступил в «Единую Россию». В партии он активно участвовал в работе либерального клуба. 

«Сегодня интеллигентность – мощный инструмент, заявляющий норму в обществе. Эта норма – совесть», – в частности, говорил Кигим. Впоследствии он возмущался, что и сам клуб, и вообще, «Единая Россия», оказались никому не нужны. Летающий медведь и тоска в «Единой России».

С 21 марта 2013 года Кигим возглавлял Фонд социального страхования России.

Награжден орденом Почета.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Общество

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Андрей Кигим // Фото: Global Look Press

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