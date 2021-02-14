Из-за снегопада число людей в метро увеличилось на 20%. Осадки почти рекордные

Накануне московский метрополитен зафиксировал резкий рост количества пассажиров, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вчера пассажиропоток в метро вырос на 18% по сравнению с прошлыми выходными», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. Всего за субботу московским метрополитеном воспользовались около четырех миллионов человек.

Такой пассажиропоток объясняется мощным снегопадом, который начался ещё в пятницу и не прекращался весь день в субботу. Это привело к девяти- и десятибалльным пробкам и проблемам в городской инфраструктуре: коммунальные службы не могут справиться с очисткой улиц. Во многих местах проход затруднен даже для пешеходов. Накануне власти заявляли, что на уборку потребуется до пяти суток.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до рекорда по объему выпавшего снега Москва не дошла совсем немного — всего 1 сантиметр. «До сегодняшнего дня максимальная высота снежного покрова на нашей реперной станции была 60 см, сегодня утром она составила 59 см, рекорд не побит», — объяснил эксперт, отметив, что это второй результат как минимум с 1879 года.