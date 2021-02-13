ЕУСПб прописал в этике запрет на сексуальное внимания преподавателей к студентам

Европейский университет в Санкт-Петербурге расширил пояснения в документе об этических принципах работников вуза в части неприкосновенности студентов. Новые нормы ЕУСПб публикует на официальном сайте.

В университете теперь официально не допускаются односторонние знаки внимания, имеющие сексуальную подоплеку, вызывающие неприятие другой стороны. Недопустимы сексуально окрашенные ремарки и намеки эротического характера, высказанные как лично, так и в переписке.

Также запрещено манипулирование оценками, участием в грантах и другими атрибутами неравенства в академической среде с целью добиться интимных отношений.

Запрещено преследование на улице, несанкционированное проникновение на рабочее место и навязчивая переписка, не связанная с академическими обязательствами.

Общие правила ЕУСПб запрещают коллективную травлю, включая использование прозвищ, уничижительных имен и фамильярности.

Университет берет на себя обязанность по срочному принятию обеспечительных мер в указанных случаях. Должно быть исключено давление на обе стороны, а также на конфликтную комиссию и омбудсмена.

Основанием для обращения в конфликтную комиссию могут быть и необоснованные обвинения по вышеупомянутым ситуациям.