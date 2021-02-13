13,5 тысячи коммунальных машин будут разгребать снег в Москве три дня

За 30 часов на Москву выпало три четверти месячной нормы осадков. В городе по сей час отмечаются заторы на дорогах, передает «Интерфакс».

Всего на территории столицы выпало 30 сантиметров снега. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что уборка снега займет примерно трое суток.

Всего на борьбу со стихией выдвинулись 13,5 тысячи коммунальных машин.

Улицы на дорогах столицы станут более узкими на 30-50%. Снег с проезжей части будут сдвигать к обочинам и на правые полосы.

Сейчас основная часть пробок образовалась на Киевском, Ленинградском, Варшавском шоссе, на шоссе Энтузиастов, на съездах от ТТК и на ряде въездов в Москву.