Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки

Фото: Global Look Press

"Так больше делать не надо": за Медведеву и Загитову бьются Instagram-накрутчики
Александр Головин // фото: Global Look Press

Головин – не царь, он суперцарь: российского игрока "Монако" любят по-французски
Фото: Instagram

Малыш и Карлсен: 18-летний шахматист из Новочеркасска победил чемпиона мира
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети

Сходил на митинг – потерял работу
В центре внимания
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов: Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Михалков пытается помешать выдвижению фильма Навального на кинопремию
"Людей уродуют, а виноваты чиновники-воры": почему Россия не может решить проблему бродячих собак

Новости дня

12 февраля, пятница

[20:43]Новый фильм "My little pony" выйдет на Netflix, а не в кинотеатрах
[19:55]ЕС считает обычной практикой визиты дипломатов в суд. Они делали это и будут делать
[19:03]Главе штаба Навального в Иркутске дали условный срок за "насилие" над НОДовцем
[18:22]BYPOL: Спецслужбистов, голосовавших не за Лукашенко, лишают работы и привилегий
[17:45]Джокович может сняться с Australian Open из-за полученной в матче травмы
[16:52]Германия назвала слова Лаврова о разрыве с ЕС "странными и непонятными"
[16:47]70% ВИЧ-положительных женщин в Украине подвергались насилию
[16:12]Давление Смирнова снизили с 178 до 155. Ему разрешили открывать окно в камере
[15:59]Антисептики могут подорожать из-за новых требований к спирту
[15:38]В США для коротких перелетов начнут использовать электросамолеты
[15:38]Офонарели. Прокуратура и РКН считают незаконным выход во двор с фонариком
[15:19]Третьяковка, несмотря на пандемию, справилась с планами на реставрацию
[14:41]Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам, чтобы американцы не отследили
[14:29]Судья сняла вопрос о синонимичности слов "оскорбление" и "клевета" в деле Навального
[14:17]Восьмой сезон "Бруклин 9-9" станет для сериала последним – NBC
[13:35]Кремль был вынужден объяснить слова Лаврова, вызвавшие падение российских рынков
[12:58]Главой Пенсионного фонда стал экс-руководитель фонда социального страхования
[12:06]Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС из-за новых санкций
[11:13]Судья по делу Навального объявила перерыв, чтобы обдумать свой отвод
[10:41]В Москве активист доставлен в больницу спустя 18 дней голодовки
[09:40]Во Владикавказе взрыв газа разрушил здание супермаркета
[08:42]Единый реестр нуждающихся в жилье позволит отслеживать очередность льготников
[08:01]Подозрение на порнографию в штабе Навального и давление у Смирнова. Новости к утру 12 февраля

11 февраля, четверг

[21:49]Власти Китая запретили вещание "Би-би-си" после репортажа о пандемии COVID-19
[20:58]В московском метро появилась реклама "геймерских" масок с подсветкой
[19:57]Соболь может получить до двух лет по делу о нарушении неприкосновенности жилища
[19:19]Бюро "Яблока" одобрило идеи Явлинского о Навальном, но есть один воздержавшийся
[18:48]Рядом с закрывшимся заводом под Нижним Новгородом появились синие собаки
[18:00]Глава пресс-службы МВД, показавший фото "из квартиры Голунова", устроился в мэрию
[17:39]Bellingcat: Оба отравления Кара-Мурзы связаны с людьми, преследовавшими Навального
[16:32]Лукашенко потребовал гарантий безопасности сторонников во время его ухода
[16:05]В Ижевске молодых администраторш спа-салона хотят судить за сутенерство
[15:36]Женой предполагаемого отравителя Навального стала "Российская Федерация"
[15:29]Россия выплатит 20 тысяч евро вдове волгоградца, из которого выбивали показания
[14:55]Из зоологического музея в Питере украли головы медведей и золотых кошек
[14:54]В Новосибирске введут талоны на еду – Совет депутатов
[14:29]Зеленский прибыл в ДНР в сопровождении послов G7
[14:16]Суд в Белгороде счел отказ разблокировать телефон подтверждением вины
[13:58]Расследовавший свои изнасилования алтайский следователь сбежал из тюрьмы на Кипре
[13:45]Главные роли в экранизации The Last Of Us исполнят актеры из "Игры престолов"

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
sobesednik logo

Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки

Общество
17:20, 12 февраля 2021

Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

С начала 2021 года все, кто впервые устраивается на работу, сразу получают электронную трудовую книжку (ЭТК). Остальные – те, кто уже работал к этому времени, имели право выбирать, оставаться ли им с бумажной трудовой или перейти на виртуальную. Желающих, как недавно отрапортовал ПФР, оказалось не так много: из 47 млн трудящихся электронный «трудоучет» выбрало лишь 6 млн.

Плюсы и минусы новации обсуждаем с юристом юридической компании «Юристат» Гиоргием Башинуридзе.

«Утечка будет массовой»

– По итогам недавнего опроса SuperJob, опасаются переходить на электронные трудовые книжки (ЭТК) не только работники, но и работодатели: большинство малых и средних компаний в России выступило против нововведения из-за страха столкнуться с дополнительной отчетностью, говорится в исследовании. Готовы перейти на новый формат только 9%... В чем же люди видят подвох?

– По отчетности едва ли можно найти какие-то дополнительные минусы. А вот опасения за безопасность данных, которые содержатся в ЭТК, действительно присутствуют.

Бумажные трудовые книжки хранятся только в офисах фирм работодателей. В случае кражи (или утере работником) можно говорить об утечке информации в отношении лишь одного человека.

А вот если будут взломаны сервера сайта портала «Ггосулуги», где хранятся огромные базы данных ЭТК, утечка будет массовой – утекут миллионы учетных записей о работниках.

Хотя ПФР и заверяет, что защита очень сильная, мы не можем исключать того, что данные все-таки могут быть украдены. И если это произойдет, то сразу же коснется огромного количества россиян.

– Ну утекут, и что? Какая польза хакерам от того, что они узнают, что человек за свою жизнь поработал, скажем, в 15 местах. Кстати, эти сведения (на тех, кто работает «по-белому») и сегодня есть в личных кабинетах граждан на сайте ПФР.

– Большая часть информации, которая содержится в трудовой книжке (сведения о работе, фамилия, имя, отчество, дата рождения, иные характеристики работника и т.д.), являются персональными данными. В России их разглашение и распространение без разрешения  лица, которому эти данные принадлежат, запрещено.

– Между тем, многие из этих данных у нас просят у нас не только банки и другие организации, но даже магазины. И отказаться от того, чтобы они их использовали для своих целей, не получится – пробовала не раз. Но, с другой стороны, непонятно, как это может быть использовано против человека.

– Когда происходили массовые утечки персональных данных, они использовались, чтобы настраивать агрессивную таргетированную рекламу. А так же эти данные оказывались полезными для «охотников за головами» на рынке труда.

Кроме того, коллекторские агентства не прочь использовать информацию о потенциальных доходах человека. В трудовой книжке сведения о заработке, конечно, не указаны, но проанализировав, какая профессия у гражданина, какова средняя зарплата по этой позиции на рынке труда, можно сделать подсчет. И на основании этого коллекторы могут, к примеру, усилить давление на должника.

– Вы видите еще какие-то минусы?

– Да, до выхода на пенсию надо умудриться не потерять старую бумажную трудовую книжку: даже перейдя на ЭТК, работник обязан сохранять ее, потому что именно там отражены все сведения о его месте работы и о стаже до 2020-го, т.е. до перехода на электронную трудовую книжку.

– Но все эти сведения и так уже занесены в индивидуальное дело каждого на сайте ПФР. По крайней мере, трудовой стаж с 2002-го там есть.

– Иногда требуется что-то уточнить.

В любом случае, согласно закону, следует сохранять бумажные книжки, содержащие сведения о предыдущей трудовой деятельности человека.

Мне представляется, что такое наложение документов создает большое неудобство: казалось бы, облегчили документооборот, но в итоге россияне (особенно те, у кого значительный трудовой стаж до 2020-го) должны контролировать сразу два документа – и электронный, и бумажный.

Можно ли подделать электронную трудовую книжку

– Плюсы ЭТК уже не раз перечисляли. Это возможность парой кликов мышки получить актуальные сведения о своем стаже. По сути, это все...

– Нет, есть очевидный плюс и для работодателя: он будет уверен, что сведения в трудовой книжке не подделаны, что никакой лишней записи туда внесено не было.

Главным минусом бумажных трудовых книжек всегда было то, что туда можно было внести любую запись.

То есть техническая возможность этого в принципе существует. С ЭТК это становится практически невыполнимым, хотя и в этом случае такая вероятность теоретически присутствует.

– А зачем туда вносить фальшивую запись? Предположим, кто-то пришел устраиваться на работу с трудовой книжкой, где есть запись, что он не так давно работал, скажем, главой крупного банка. Круто, конечно. Но придет время оформлять пенсию, и сразу выяснится (сведения-то и сейчас все равно есть в ПФР в электронном виде), что он ни дня в своей жизни не работал вообще, и положат ему минималку...

– Фальшивые записи в бумажной трудовой книжке могут на некоторое время ввести в заблуждение потенциального работодателя – неопытного или того, кто не хочет проводить дополнительные проверки. Но ведь фальшивые записи может делать не только сам работник, их могут внести и во вред ему – например, запись об увольнении по сомнительным обстоятельствам. К слову, часто выписки из трудовых книжек предъявляются в суде для подтверждения занятости человека в определенные периоды – и не только по трудовым вопросам. Это могут быть и процессы по уголовным делам.

В любом случае, сейчас внесение информации в трудовую книжку стало ограничено технически, и это дополнительная гарантия того, что недоброжелатели не сделают чего-либо лишнего с вашим документом.

Не забывайте и еще об одном минусе бумажных трудовых книжек: если они утеряны или испорчены, для восстановления данных потребуется много времени. И если у человека большой стаж, то не факт, что все еще существуют предприятия, где он работал. В общем, квест становится почти нерешаемым. С ЭТК такого произойти не может: утратить сведения из них невозможно. Серверы могут быть взломаны, данные могут быть слиты, но ни при каких обстоятельствах они не могут быть утрачены. Единственное, что может случиться – это перебои на самом сервере, которые временно ограничат доступ к информации, но сама она никуда не денется.

Как «принести» электронную трудовую книжку на новую работу

– А вы сами перешли на электронную книжку?

– Да, еще где-то в середине 2020-го.

– Представьте, что вы меняете место работы. Как вы «передадите» новому работодателю свою ЭТК?

– Работник может предоставить работодателю бумажную выписку из своей электронной трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, или предоставить работодателю эту выписку в электронной форме и снабдить ее электронно-цифровой подписью, чтобы работодатель впоследствии перенес эти данные в свою систему кадрового учета. Данные документы будут выданы вам на старом месте работы при прекращении трудовых отношений.

Работадателю достаточно просто знать, что у меня электронная трудовая книжка. Он сформирует на меня запрос и выяснит все, что нужно, о моем прежнем трудоустройстве.

– То есть вы должны будете дать кадровику свой пароль от сайта «Госуслуг»? Иначе ведь в личный кабинет на сайте ПФР не попасть...

– Нет, пароль тут не нужен. Доступ к вашему личному кабинету останется за вами, нужно лишь будет представить корректные сведения.

Вообще, я уверен: за цифровизацией будущее. И следует ожидать, что скоро большинство и наших личных документов, и форм отчетности перейдут в электронный формат.

Трудовая книжка, на мой взгляд, была экспериментальным вариантом. Это по сути документ, который не имеет критически важного и исключительного значения для человека, поэтому именно на нем было наиболее удобно опробовать схему перевода в электронный формат. В дальнейшем, скорее всего, это могут быть СНИЛС, свидетельство ИНН, водительские удостоверения...

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Михаил Литвин//фото: стоп-кадр Youtube

Общество

Блогеру Литвину, протаранившему автосалон, пригрозили блокировкой контента
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press

Общество

Евгений Цыганов: Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Фото: Global Look Press

Общество

"Людей уродуют, а виноваты чиновники-воры": почему Россия не может решить проблему бродячих собак
Политика
Михаил Делягин: в России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером
Россию готовят к изоляции: политолог о скрытых посылах в риторике Лаврова
"Кремль выполнил задачу Волкова": почему власть попалась в ловушку, запрещая акцию с "фонариками"
"Элемент магического мышления": почему Путин никогда не называет фамилию Навальный
Общество
Блогеру Литвину, протаранившему автосалон, пригрозили блокировкой контента
Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки
"Это позорище!": ведущий Юрий Вяземский призвал закрыть Нобелевскую премию мира
Ответ Западу и раздача денег: стали известны тезисы Путина в послании Федеральному собранию
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Что у нас получается лучше всего, какие наши слова и понятия становятся международными? Сейчас это видно с особенной наглядностью. Первые ассоциации с Россией – «Спутник V», репрессии, «Северный поток» и Навальный

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Профильные депутаты Ярославской облдумы задались вопросом: как собирать валежник так, чтобы по итогам не сесть в тюрьму? Даже специально пригласили на заседание лесничего. Который, кстати, отметил, что гражданин, везущий из леса валежник, и гражданин, тырящий лес, внешне неотличимы

Культура и ТВ
"Родные" Жоры Крыжовникова пополнили коллекцию "самых русских" фильмов
"Мат и профессионализм не противоречат друг другу": коллеги поддержали Крида в "Голосе"
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
Шоу-бизнес
"Красавец! Всех положил!": Панин и Джигурда похвалили Епифанцева за драку в баре
"Лолита босиком зазывала на концерт": Бриг рассказал о работе с певицей
"Разве это мужик?!": подруга Началовой врезала Фролову из-за продажи квартиры
"Лида рыдала весь вечер": Малахов довел Федосееву-Шукшину до нервного срыва

Здоровье
Правильное ношение масок важнее их материала
Названы четыре новых симптома COVID-19
Чашка кофе в день защищает от сердечной недостаточности
Простуды не защищают детей от будущего заражения COVID-19
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Так выглядит та самая аквадискотека // фото: соцсети; в статье: Илья Давлятчин
Аквадискотека под охраной ФСО: подрядчики "дворца Путина" нашлись в Черемушках
«Дворец Путина» // фото: РИА "Новости"; в статье: соцсети
У Путина диагностирован дворцовый комплекс: зачем Ротенберг прикрыл Ковальчука?
Владимир Путин и Константин Эрнст // фото: Global Look Press
Отставка Эрнста, уход Путина: Белковский объяснил цель смены собственника "Первого канала"
Картина Генриха Фюссли "Ночной кошмар" // Фото: Global Look Press; фото в статье: соцсети, Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Владимир Колокольцев // фото: Global Look Press
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
^