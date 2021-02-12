Юрист перечислил плюсы и минусы перехода на электронные трудовые книжки

С начала 2021 года все, кто впервые устраивается на работу, сразу получают электронную трудовую книжку (ЭТК). Остальные – те, кто уже работал к этому времени, имели право выбирать, оставаться ли им с бумажной трудовой или перейти на виртуальную. Желающих, как недавно отрапортовал ПФР, оказалось не так много: из 47 млн трудящихся электронный «трудоучет» выбрало лишь 6 млн.

Плюсы и минусы новации обсуждаем с юристом юридической компании «Юристат» Гиоргием Башинуридзе.

«Утечка будет массовой»

– По итогам недавнего опроса SuperJob, опасаются переходить на электронные трудовые книжки (ЭТК) не только работники, но и работодатели: большинство малых и средних компаний в России выступило против нововведения из-за страха столкнуться с дополнительной отчетностью, говорится в исследовании. Готовы перейти на новый формат только 9%... В чем же люди видят подвох?

– По отчетности едва ли можно найти какие-то дополнительные минусы. А вот опасения за безопасность данных, которые содержатся в ЭТК, действительно присутствуют.

Бумажные трудовые книжки хранятся только в офисах фирм работодателей. В случае кражи (или утере работником) можно говорить об утечке информации в отношении лишь одного человека.

А вот если будут взломаны сервера сайта портала «Ггосулуги», где хранятся огромные базы данных ЭТК, утечка будет массовой – утекут миллионы учетных записей о работниках.

Хотя ПФР и заверяет, что защита очень сильная, мы не можем исключать того, что данные все-таки могут быть украдены. И если это произойдет, то сразу же коснется огромного количества россиян.

– Ну утекут, и что? Какая польза хакерам от того, что они узнают, что человек за свою жизнь поработал, скажем, в 15 местах. Кстати, эти сведения (на тех, кто работает «по-белому») и сегодня есть в личных кабинетах граждан на сайте ПФР.

– Большая часть информации, которая содержится в трудовой книжке (сведения о работе, фамилия, имя, отчество, дата рождения, иные характеристики работника и т.д.), являются персональными данными. В России их разглашение и распространение без разрешения лица, которому эти данные принадлежат, запрещено.

– Между тем, многие из этих данных у нас просят у нас не только банки и другие организации, но даже магазины. И отказаться от того, чтобы они их использовали для своих целей, не получится – пробовала не раз. Но, с другой стороны, непонятно, как это может быть использовано против человека.

– Когда происходили массовые утечки персональных данных, они использовались, чтобы настраивать агрессивную таргетированную рекламу. А так же эти данные оказывались полезными для «охотников за головами» на рынке труда.

Кроме того, коллекторские агентства не прочь использовать информацию о потенциальных доходах человека. В трудовой книжке сведения о заработке, конечно, не указаны, но проанализировав, какая профессия у гражданина, какова средняя зарплата по этой позиции на рынке труда, можно сделать подсчет. И на основании этого коллекторы могут, к примеру, усилить давление на должника.

– Вы видите еще какие-то минусы?

– Да, до выхода на пенсию надо умудриться не потерять старую бумажную трудовую книжку: даже перейдя на ЭТК, работник обязан сохранять ее, потому что именно там отражены все сведения о его месте работы и о стаже до 2020-го, т.е. до перехода на электронную трудовую книжку.

– Но все эти сведения и так уже занесены в индивидуальное дело каждого на сайте ПФР. По крайней мере, трудовой стаж с 2002-го там есть.

– Иногда требуется что-то уточнить.

В любом случае, согласно закону, следует сохранять бумажные книжки, содержащие сведения о предыдущей трудовой деятельности человека.

Мне представляется, что такое наложение документов создает большое неудобство: казалось бы, облегчили документооборот, но в итоге россияне (особенно те, у кого значительный трудовой стаж до 2020-го) должны контролировать сразу два документа – и электронный, и бумажный.

Можно ли подделать электронную трудовую книжку

– Плюсы ЭТК уже не раз перечисляли. Это возможность парой кликов мышки получить актуальные сведения о своем стаже. По сути, это все...

– Нет, есть очевидный плюс и для работодателя: он будет уверен, что сведения в трудовой книжке не подделаны, что никакой лишней записи туда внесено не было.

Главным минусом бумажных трудовых книжек всегда было то, что туда можно было внести любую запись.

То есть техническая возможность этого в принципе существует. С ЭТК это становится практически невыполнимым, хотя и в этом случае такая вероятность теоретически присутствует.

– А зачем туда вносить фальшивую запись? Предположим, кто-то пришел устраиваться на работу с трудовой книжкой, где есть запись, что он не так давно работал, скажем, главой крупного банка. Круто, конечно. Но придет время оформлять пенсию, и сразу выяснится (сведения-то и сейчас все равно есть в ПФР в электронном виде), что он ни дня в своей жизни не работал вообще, и положат ему минималку...

– Фальшивые записи в бумажной трудовой книжке могут на некоторое время ввести в заблуждение потенциального работодателя – неопытного или того, кто не хочет проводить дополнительные проверки. Но ведь фальшивые записи может делать не только сам работник, их могут внести и во вред ему – например, запись об увольнении по сомнительным обстоятельствам. К слову, часто выписки из трудовых книжек предъявляются в суде для подтверждения занятости человека в определенные периоды – и не только по трудовым вопросам. Это могут быть и процессы по уголовным делам.

В любом случае, сейчас внесение информации в трудовую книжку стало ограничено технически, и это дополнительная гарантия того, что недоброжелатели не сделают чего-либо лишнего с вашим документом.

Не забывайте и еще об одном минусе бумажных трудовых книжек: если они утеряны или испорчены, для восстановления данных потребуется много времени. И если у человека большой стаж, то не факт, что все еще существуют предприятия, где он работал. В общем, квест становится почти нерешаемым. С ЭТК такого произойти не может: утратить сведения из них невозможно. Серверы могут быть взломаны, данные могут быть слиты, но ни при каких обстоятельствах они не могут быть утрачены. Единственное, что может случиться – это перебои на самом сервере, которые временно ограничат доступ к информации, но сама она никуда не денется.

Как «принести» электронную трудовую книжку на новую работу

– А вы сами перешли на электронную книжку?

– Да, еще где-то в середине 2020-го.

– Представьте, что вы меняете место работы. Как вы «передадите» новому работодателю свою ЭТК?

– Работник может предоставить работодателю бумажную выписку из своей электронной трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, или предоставить работодателю эту выписку в электронной форме и снабдить ее электронно-цифровой подписью, чтобы работодатель впоследствии перенес эти данные в свою систему кадрового учета. Данные документы будут выданы вам на старом месте работы при прекращении трудовых отношений.

Работадателю достаточно просто знать, что у меня электронная трудовая книжка. Он сформирует на меня запрос и выяснит все, что нужно, о моем прежнем трудоустройстве.

– То есть вы должны будете дать кадровику свой пароль от сайта «Госуслуг»? Иначе ведь в личный кабинет на сайте ПФР не попасть...

– Нет, пароль тут не нужен. Доступ к вашему личному кабинету останется за вами, нужно лишь будет представить корректные сведения.

Вообще, я уверен: за цифровизацией будущее. И следует ожидать, что скоро большинство и наших личных документов, и форм отчетности перейдут в электронный формат.

Трудовая книжка, на мой взгляд, была экспериментальным вариантом. Это по сути документ, который не имеет критически важного и исключительного значения для человека, поэтому именно на нем было наиболее удобно опробовать схему перевода в электронный формат. В дальнейшем, скорее всего, это могут быть СНИЛС, свидетельство ИНН, водительские удостоверения...