Светлаков: Уважаю Навального за "гигантские яйца", но я "не в его поезде"

Актер Сергей Светлаков рассказал, что поддерживает протесты в Беларуси, однако не считает возможным сравнивать ситуацию там и в России. По его мнению, Владимир Путин имеет довольно большую поддержку среди населения, хотя сам он за него голосовать не станет. Обо всем этом он рассказал в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?»

Светлаков не верит в революции и считает их плохим выбором для страны, но происходившая в Беларуси «жесть» — «это за гранью», признается он. В данном случае актер полностью на стороне оппозиции: «Меня это настолько трогает… Когда женщины идут, когда какой-нибудь марш цветов. Когда люди безоружные просто доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали».

Однако он полагает, что сравнивать это с ситуацией в России нельзя, потому что «людей, которым нравится Путин, в стране очень много, особенно в регионах». Светлаков и сам нередко встречает сторонников действующего президента, он уверен, что, если устроить выборы прямо сейчас, «Путин бы смог честно выиграть».

Однако сам он говорит, что голосовать за Владимира Путина бы не стал, как и голосовать за его главного конкурента Алексея Навального, а поляризация, которая заставляет выбирать между ними двумя, его раздражает. «Я не хочу выбирать (...) Я бы не голосовал ни за Владимира Владимировича [Путина], ни за… Навальный мне тоже не нужен как президент».

Он полагает, что, придя к власти оппозиционер устроит «жесткий передел» в чиновничестве, в вопросах собственности и в информационном поле. Актер считает, что в России сейчас вообще нет политиков, за которых бы хотелось проголосовать, потому что никто из них не готов решать реальные проблемы. Он не видит, чтобы Навальный выступал с реалистичными предложениями.

Впрочем, учитывая историю с его возвращением из Германии с очевидной угрозой заключения под стражу, Светлаков проникся к политику уважением как к человеку: «С уважением к нему отношусь из-за его несгибаемости, из-за его ... гигантских яиц, которые у него есть (...). Он сильный человек, он достоин уважения, но повторюсь, что я не в его поезде».

На вопрос о фильме Навального о «дворце Путина» Светлаков отреагировал неожиданно. Выяснилось, что он не сомневается в правдивости расследования, но не видит в нем ничего сверхъестественного — «классное развлекательное кино», от которого «оторваться невозможно».

«То что это есть [у Путина дворец] — ну это очевидно. Для меня это не является каким-то открытием. Это же было всегда, на протяжении существования всей власти. Всегда было такое, что власти живет категориями другим: дворцами и так далее, — говорит Светлаков. — Это обычная вещь».