Судья сняла вопрос о синонимичности слов "оскорбление" и "клевета" в деле Навального

Судья Акимова на очередном заседании по делу Алексея Навального о клевете последовательно снимает большинство вопросов, которые оппозиционер и его адвокат Вадим Кобзев задают свидетелю, внуку ветерана Игорю Колесникову.

Алексей Навальный пытался выяснить у Колесникова, почему его фирма по ремонту телефонов была оформлена на дедушку.

В определенный момент Колесников возразил политику: «Вы сейчас как уж на сковородке извиваетесь, вместо того, чтобы извиниться».

На что политик ответил ему: «Я перед вами извиняться не буду. Тут у всех дедушки воевали, но никто дедушками не торгует», — цитата по текстовой трансляции «Медиазоны».

После был допрошен пенсионер Алексей Лукин. Когда сторона защиты уточнила у него, считает ли он слова «оскорбление» и «клевета» синонимичными, суд снял вопрос.

Алексей Навальный продолжает настаивать, что ветеран не мог сам написать заявление, набранное на компьютере. Внук ветерана подтверждает, что его дед не мог набрать текст, хотя и умеет пользоваться компьютером, но подпись под заявлением его.

«Моё мнение такое, что Артеменко не мог написать это ходатайство. Мы видели этого человека — он читал по бумажке, был чуть жив, — цитирует Навального телеграм-канал Baza. — Ему 95 лет и сейчас вы мне говорите, что он набрал это заявление на компьютере. Если вы, прокуратура, и подделываете бумажки, то пишите от руки. Вы все используете несчастного деда, как куклу, нагло подделываете документы».

Также в суде был допрошен врач-терапевт, который прибыл на вызов к ветерану, когда тому стало плохо после сообщения о видеоролике Навального.

Доктор отметил, что на момент прибытия ветеран был в достаточно нормальном состоянии. Не мог назвать применяемых препаратов, но отчетливо описывал свое состояние.

Прокурор зачитала показания ветерана о службе во время ВОВ, но Навальный настаивает, что мужчина не мог воспроизвести такой длинный материал, судя по тому, в каком состоянии он был на прошлом заседании, пишут в телеграм-канале «Открытые медиа».

Политик заявил, что вместо показаний взяты выдержки из автобиографии, которые оформили как показания.

После выступления прокурора объявлен перерыв на 45 минут.