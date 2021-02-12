Судья по делу Навального объявила перерыв, чтобы обдумать свой отвод

Ветеран Игнат Артеменко сегодня отсутствует на заседании по уголовному делу о клевете, возбужденному в отношении оппозиционера Алексея Навального. На прошлом заседании ему стало плохо.

Телеграм-канал Sota Vision сообщает, что судебные приставы в этот раз не разрешают вести видеотрансляцию даже на территории, прилегающей к зданию Бабушкинского суда в Москве.

Тем не менее корреспондентам Sobesednik.ru на месте события удалось запечатлеть обстановку.

В начале заседания адвокат Ольга Михайлова ходатайствовала об отводе судьи, поскольку считает, что на нее оказывается давление и она не может беспристрастно принимать решения.

Михайлова отмечает, что на прошлом заседании судья постоянно перебивала Навального, а также политику не дали конфиденциально пообщаться с защитой.

Корреспонденты Sobesednik.ru передают, что в суд допускают только те СМИ, которые участвовали в освещении предыдущего заседания.

На этот факт обратил внимание и сам Алексей Навальный, отвечая на вопрос о ходатайстве на отвод судьи: «Ваша честь, я очень разочарован. Каждый раз, когда свидетель обвинения не мог ответить на мой вопрос, вы прерываете процесс для того, чтобы он мог получить консультации от других людей.

Я очень разочарован запретом на съемку. Все пропагандистские каналы каким-то образом получили разрешение на съемку», — цитирует политика корреспондент Sota Vision.

По словам адвокатов, сегодня в Бабушкинском суде запланирован допрос четырех свидетелей.

Сейчас судья удалилась в совещательную комнату думать о своем отводе.

«Открытые медиа» в телеграм-канале освещают обмен репликами между Навальным и прокурором. «Весь мир — свидетель вашего позора», — говорит Навальный, на что представитель гособвинения отвечает: «Ну, это ваше субъективное мнение».