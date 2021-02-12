Ретроградный Меркурий в феврале 2021 года: почему опасен, чего нельзя делать

Астролог Михаил Левин объяснил, откуда взялся миф об опасности ретроградного Меркурия и что это за явление на самом деле.

Михаил Левин

Многие знают, что ретроградный Меркурий, – астрологический период, в который случаются разные неприятности. Исследование компании «Delta Системы безопасности» даже связывает его с ростом преступности. В 2021 году зловещий ретроградный Меркурий выпал на период с 30 января по 21 февраля.

Что такое ретроградный Меркурий и что в этот период не стоит делать, Sobesednik.ru спросил у астролога Михаила Левина.

– Среди неподвижных звезд есть те, которые двигаются относительно других звезд. Это можно увидеть, если наблюдать за небом. Такие звезды еще называют блуждающими планетами, – объясняет Михаил Левин. – Если наблюдать движение Меркурия, то видно, что 80 дней он идет прямым ходом, а потом вдруг начинает двигаться в обратную сторону. Период, когда планета идет в обратную сторону, называют ретроградным. Продолжительность ретроградного Меркурия обычно 21-22 дня.

Астролог объясняет, что в этот период дела, связанные с Меркурием, действительно с большой долей вероятности могут пойти не по намеченному сценарию и обернуться неудачей. В первую очередь это касается деловой активности.

– Заключили договор — придется его переделывать. Договорились с работодателем, а он на следующий день изменил свои условия. Переехали на новое место, а там что-то не так и приходится снова переезжать. Сделали операцию – и неудачно, нужно делать ее повторно, – приводит примеры влияния Меркурия астролог.

И наоборот, за старые, недоделанные дела, по словам Левина, в ретроградный Меркурий браться стоит, тут с высокой долей вероятности все пойдет хорошо, без форс-мажоров. В целом же астролог считает, что опасность ретроградного Меркурия сильно преувеличена.

– Его боятся потому, что Ирина Богушевская спела песню про ретроградный Меркурий («Смысла нет что-то делать и что-то менять, если в небе сияет ретроградный Меркурий!..»), и это пошло по интернету, а пресса и астрологи помогли, – говорит Левин.