Суд в Белгороде счел отказ разблокировать телефон подтверждением вины

В постановлении Октябрьского районного суда города Белгород говорится, что отказ разблокировать мобильный телефон свидетельствует о том, что обвиняемый является автором сообщения в Telegram-чате. На это обращает внимание «Медиазона».

Речь идет о деле об организации несогласованной с властями акции протеста, в чем была обвинена Татьяна Сизова, жена координатора местного штаба Алексея Навального Максима Климова, написавшая в чате под именем «Чат штаба Навального в Белгород» место сбора и время начала акции.

«Сизова отказалась сообщить сотрудникам полиции сведения для разблокировки принадлежащего ей сотового телефона, тем самым косвенно подтвердив свою причастность в написании данных сообщений», — говорится в постановлении суда.

Издание напоминает, что по закону задержанные вовсе не обязаны предоставлять сотрудникам правоохранительных органов доступ к своим мобильным устройствам.

В итоге г-жа Сизова получила трое суток ареста по обвинению в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.