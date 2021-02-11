Спикер парламента Дагестана опроверг видео, где он приказывает подбросить наркотики

В Сети появилась видеозапись, на которой председатель законодательного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов общается с коллегами и якобы предлагает им подбросить наркотики политическим оппонентам. Сам парламентарий эти обвинения отрицает.

Картинка на видео соответствует реальности, признает сам Шихсаидов, говоря, что участники встречи могут подтвердить его слова, однако звук может быть изменен при помощи редактирования. «Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией", ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», — комментирует запись спикер регионального парламента.

Тем временем на видео, которе активно распространяется в соцсетях, а также опубликовано ппбликами «Дагестанские известия» (расценивает слив видео как информационную кампанию против Шихсаидова) и «Эхо Дагестана» (не связан с радиостанцией «Эхо Москвы»), слышно, как в ходе встречи в одном из правительственных кабинетов секретарь местной «Единой России» Шихсаидов обсуждает своих политических противников. Он, как следует из записи, якобы предлагает коллегам устранить их, используя незаконные методы: «Найдем как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики».

При этом, судя по записи, видео снято 9 октября 2020 года одной из камер видеонаблюдения, установленной в кабинете. Как эти кадры попали в публичный доступ, неизвестно. Информации об их подлинности также нет.

Ранее Шихсаидов уже стал героем федеральных СМИ, когда, несмотря на катастрофическую на тот момент ситуацию с коронавирусом в Дагестане, в ходе общения с президентом Владимиром Путиным попросил его как можно быстрее провести голосование по поправкам к Конституции, выдавая это за волю граждан, с которыми общались депутаты.