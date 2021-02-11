Соболь может получить до двух лет по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Юристу признанного в РФ иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь предъявили обвинение.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Twitter-аккаунт Соболь, она является обвиняемой по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения»). Отмечается, что наказание по этой статье предполагает заключение сроком до двух лет.

По данным следствия, Соболь в составе группы лиц «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора». Когда хозяйка открыла дверь, «Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру», где обошла все комнаты, снимая все на телефон, после чего скрылась с места происшествия.

Соболь задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого отравителя оппозиционера Алексея Навального. Юриста ФБК оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции.