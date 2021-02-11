Рядом с закрывшимся заводом под Нижним Новгородом появились синие собаки

В районе промышленной зоны в городе Дзержинске Нижегородской области обнаружена стая собак с голубой шерстью.

Снимки животных на территории завода «Дзержинское Оргстекло», опубликованные в местных соцсетях, привлекли внимание СМИ и властей. В мэрии города заявили, что псов отловят и отправят к ветеринарам, передает «Россия 1».

«Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти. Администрация города делает всё, что от нее зависит и в рамках своих полномочий», – сообщили в администрации Дзержинска.

Предположительно, шерсть собак окрасилась из-за медного купороса. Предприятие «Дзержинское оргстекло» несколько лет назад было признано банкротом.