Россия выплатит 20 тысяч евро вдове волгоградца, из которого выбивали показания

Европейский суд по правам человека признал жестоким обращение со стороны силовиков в отношении жителя Волгограда Павла Алаева. Об этом в своем паблике сообщает правозащитная организация «Зона права».

Мужчину задержали еще в 2010 году по подозрению в грабеже. В августе того года в его квартире провели обыск без предоставления постановления. Тогда же силовики подвергли Алаева насилию, в том числе наносили удары по голове.

В результате сотрясения головного мозга волгоградец потерял память. При этом на заседании суда никто не обращал внимания на побои, видимые на теле подсудимого.

Под стражей мужчина провел год и 23 дня, что существенно подкосило его здоровье. Следователи не обращали внимания на истечение сроков предварительного следствия.

Павел не дождался решения Европейского суда по своему делу. В 2016 году он скончался.

Теперь ЕСПЧ принял решение в его пользу и потребовал от Российской Федерации выплатить его вдове 20 тысяч евро.