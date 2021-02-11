Нигилисты в Сети и Навальная в Германии. Новости к утру 11 февраля

Немецкий журнал Spiegel подтвердил данные российских СМИ о том, что супруга оппозиционного политика Юлия Навальная прибыла в Германию с частным визитом. Другой информации о выезде Навальной в Европу не сообщается.

Роскомнадзор решил третировать социальные сети за нерасторопность в решении вопроса с блокировкой сообщений в адрес несовершеннолетних с призывами к участию в несанкционированных акциях. Ведомство намерено составить протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram.

Компаниям грозят штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Повторное административное обвинение может обернуться штрафом до 1/10 от совокупного дохода выручки компании за год, пишет «Интерфакс».

Издание «Орловские новости» сообщает, что представитель комитета за гражданские права Василий Пескар обратился в прокуратуру с заявлением на советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Его обвиняют в оскорблении граждан в Сети, где велось обсуждение материала о полете губернатора в Петербург на частном самолете.

Орелtimes уточняет, что также оскорблениям подверглись граждане, которые критиковали в интернете ремонт на одной из городских улиц в губернской столице. Среди оскорблений такие слова, как «упырь», «лошара», «нигилист», «балабол» и другие назывные.

Ранее на Сергея Лежнева решил подать в суд фельдшер скорой медпомощи, которого советник губернатора назвал пустобрехом. Медик требует наказать Лежнева за клевету.

В Белгороде проректор Института искусств и культуры Наталия Бараниченко уволилась после скандала с исполнением «соцзаказа», в котором приняли участие студенты учреждения. Об этом сообщает «Бел.ру».

Обучающиеся были приглашены на съемки к 23 февраля, но на выходе к кадрам были добавлены пропагандистские лозунги «Путин — наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами!»

В Москве Тверской районный суд отказался принять иск издания Sota Vision к администрации президента за недопуск на пресс-конференцию президента Владимира Путина, пишут в telegram-канале издания. Журналисты жаловались на нарушение закона «О СМИ», настаивая, что им не могли отказать при соблюдении правил подачи заявки.

Судья Екатерина Кротова сочла судебную претензию «нарушением основ конституционного строя». В издании намерены обжаловать решение.