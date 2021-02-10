Закрывается проект умершей журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде

Дочь нижегородской журналистки Ирины Славиной сообщила о закрытии сайта Koza.press.

Маргарита Мурахтаева написала в своем аккаунте Facebook: «Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме».

Девушка отметила, что не будет закрывать комментарии к этому посту, хотя и знает, что у многих это решение может вызвать противоречивые реакции.

«Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается», — завершила свое обращение Маргарита.

Напомним, что Ирина Славина покончила с собой у здания регионального УМВД в Нижнем Новгороде осенью 2020 года. 2 февраля Следственный комитет в третий раз отказал в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)